منظمة حقوقية: يوجد دليل على ارتكاب القوات الروسية لانتهاكات في جمهورية أفريقيا الوسطى

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يبدو أن القوات الأمنية الروسية مسؤولة عن حدوث وقائع كثيرة من التعذيب والإعدامات في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2019.

وأجرت المنظمة، حوارات مع 40 شخصا، بينهم 10 ضحايا و15 شاهد عيان، تحدثوا عن انتهاكات ارتكبها "رجال ذوي بشرة بيضاء يتحدثون الروسية، اللغة التي تعرف عليها شهود العيان".

وتحدث العديد عن واقعة حدثت في 12 يوليو، عندما قامت قوات تتحدث اللغة الروسية على ما يبدو بقتل ما لا يقل عن 12 شخصا غير مسلحين في بلدة بوسانجوا، شمال العاصمة بانجوي، بحسب ما قالت المنظمة في تقريرها الذي نُشر اليوم الثلاثاء.

وقالت إيدا سوير مديرة قسم الأزمات والصراع بالمنظمة "هناك دليل مقنع أن القوات التي تعرف بأنها روسية، وتدعم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المدنيين دون خوف من العقاب".

وأوصت المفوضية الأوروبية المحاكم الجنائية الدولية والوطنية " بالتحقيق في هذه الوقائع بالاضافة إلى مزاعم قابلة للتصديق بشأن حدوث انتهاكات على يد قوات مرتبطة بروسيا".

ويذكر أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني من أزمة منذ أواخر 2012، عندما بدأ متمردو جماعة سيليكا المسلمة حملة عسكرية ضد حكومة الرئيس السابق فرانسو بوزيزيه.

تم الإطاحة ببوزيزيه عام 2013، وسيطر أفراد سيليكا على العاصمة. وشهدت فترة حكمهم انتهاكات حقوقية واسعة النطاق، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، وقع وزيرا دفاع الدولتين اتفاقا ثنائيا بشأن التعاون العسكري عام 2018.