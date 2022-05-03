 مصادر نفطية كويتية: مناقصة لاستبدال محطات كهرباء مصفاة الأحمدي - بوابة الشروق
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مصادر نفطية كويتية: مناقصة لاستبدال محطات كهرباء مصفاة الأحمدي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:31 ص

أفادت مصادر نفطية كويتية مسؤولة، بأن شركة البترول الوطنية تعتزم طرح مناقصة استبدال المحطات الكهربائية القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي بأحدث منها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" على موقعها الإلكتروني عن المصادر قولها إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق من حيث المبدأ على طرح المناقصة وطلب من "البترول الوطنية" تزويده ببعض المستندات والشركات المؤهلة للطرح بعد عيد الفطر، ولم تفصح المصادر عن أعداد محطات الكهرباء.

وأوضحت المصادر إن لدى الشركة ثلاث مناقصات مطروحة وهي أعمال تنظيف الخزانات في مصفاة ميناء الأحمدي، وتوريد المواد الحفازة لوحدات إزالة الكبريت من الزيت المتبقي من التقطير الجوي والتخلص من المواد الحفازة المستهلكة، وأخيرا تزويد مصافي الشركة بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة.

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