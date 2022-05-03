الصحة العالمية: توقعات بوصول مزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى زاباروجيا اليوم

من المتوقع وصول حافلات تقل أشخاص تم إنقاذهم من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إلى مدينة زاباروجيا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال دوريت نيتزان منسق المنظمة على الأرض للصحفيين، إن السلطات الصحية الأوكرانية، بالإضافة إلى المتطوعين ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية على استعداد لجميع الحالات الطارئة.

وأضاف: "نحن على استعداد للتعامل مع الحروق والكسور والإصابات والعدوى والإسهال والعدوى التنفسية، بالاضافة إلى الحوامل وسوء التغذية، نحن مستعدون بصورة جيدة".

ويشار إلى أن حالة الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا إلى زاباروجيا، على بعد 200 كيلومتر شمال-غرب ماريوبول، في حالة جيدة نسبيا. وتم علاج معظمهم من مشاكل طفيفة مثل الصداع والبثور.

قال نيتزان إنه مع ذلك، كانوا في حالة نفسية صعبة، موضحا "الصحة العقلية مشكلة كبيرة".