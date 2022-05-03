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استمرار رفض إفراغ ناقلة تحمل ديزل من روسيا لحمولتها في هولندا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:21 م

ما زالت ناقلة قامت بتحميل الديزل من ميناء بريمورسك في روسيا، متوقفة قبالة السواحل الهولندية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن رفض عمال الرصيف دخولها مؤخرا، بحسب تقارير وردت من الموانئ ووفقا لبيانات تتبع الناقلة التي جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقد تم منع الناقلة "صني لايجر"، التي جرى تحميلها بالديزل في روسيا، من دخول عدة موانئ خلال الأيام الأخيرة.

ورغم منع دخول "صني لايجر"، إلا أن هناك سفينتين على الأقل كانتا تحملان منتجا بتروليا نظيفا تم تحميله في روسيا، قد أفرغتا حمولتهما في منطقة ميناء أمستردام خلال الأيام الأخيرة.

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