روسيا تعتزم اللجوء مجددا لمحكمة كاس بسبب عقوبات اليويفا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الروسي لكرة القدم يدرس التقدم باستئناف آخر إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، بعدما مدد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) فترة الحظر المفروض على مشاركة الفرق الروسية في المنافسات الدولية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر يويفا أممس الاثنين أنه لن يتم السماح لروسيا بالمشاركة في نسختي 2028 و2032 من كأس الأمم الأوروبية، ودوري أمم أوروبا وكأس الأمم الأوروبية للسيدات المقررة في يوليو المقبل، وسيحل المنتخب البرتغالي مكان المنتخب الروسي.

وإضافة لذلك، قررت اللجنة التنفيذية لليويفا إيقاف الأندية الروسية عن المشاركة في المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن بيان للاتحاد الروسي :"الاتحاد الروسي سيمضي قدما في حماية مصالحه في القضايا العالقة بالفعل أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، ويحتفظ بحقه في التقدم بطلبات استئناف جديدة."

كانت روسيا قد لجأت بالفعل إلى محكمة كاس للاستئناف ضد العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي (فيفا) بمنع مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في البطولات التابعة له بسبب غزو أوكرانيا.