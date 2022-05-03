ألمانيا تعتزم تمكين صحفيين أوكرانيين وروس من التغطية الحرة ببرلين

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تعتزم الحكومة الألمانية تمكين صحفيين قادمين من الدول المتأثرة بالحرب مثل أوكرانيا وروسيا وبيلاروس من التغطية الصحفية الحرة من العاصمة الألمانية برلين.

وقالت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت المختصة بوسائل الإعلام إن من المنتظر إنشاء مركز لهؤلاء الصحفيين لمجابهة ما وصفته بسياسة التضليل الروسية.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أن " الحرب موجهة ضد الثقافة وضد الديمقراطية".

وأعلنت روت أنها ستتحدث عن هذا الموضوع مع وزيرة الخارجية انالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني " إننا نرغب ونحتاج إلى قواعد سريعة للتأشيرة.

فالصحفيون الأحرار والمستقلون هم من الكوادر الفنية المهمة للأنظمة الديمقراطية".

يذكر أن منح التأشيرات للصحفيين القادمين من روسيا متوقف في الوقت الراهن.

ووجهت روت الدعوة إلى الوزراء المختصين بوسائل الإعلام في الدول الصناعية السبع الكبرى لحضور اجتماع في بون يومي التاسع عشر والعشرين من يونيو المقبل حيث سيتم إعداد وثيقة حول أهمية استقلال الصحافة الحرة، وقالت روت إن هذه الوثيقة " يمكن أن تكون إشارة مهمة".