بوتين يأمر بحظر صادرات المواد الخام والمنتجات المصنعة التي تفيد الكيانات الخاضعة للعقوبات

أصدر الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أمرا بحظر صادرات المواد الخام والمنتجات المصنعة التي تفيد الشركات أو الأشخاص الخاضعين لعقوبات، بالإضافة إلى الاتفاقات المالية مع هذه الكيانات أو الأشخاص.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بوتين أصدر مرسوما يحظر أيضا الاتفاقيات المالية والإيفاء بالاتفاقيات الموقعة بالفعل.

وفقا للمرسوم، سوف يتم وضع قائمة خلال عشرة أيام للكيانات الخاضعة للعقوبات.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أنه ووفقا للمرسوم، يتم اتخاذ تلك الإجراءت لحماية المصالح الوطنية لروسيا "بسبب الأعمال غير الودية التي تناقض القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أجنبية ومنظمات دولية انضمت لهم في الحرمان غير الشرعي للاتحاد الروسي ومواطنيه والكيانات القانونية الروسية من حقوق الملكية بالإضافة إلى تقييدها".