مفوضية الانتخابات الليبية: سنواصل الجهود لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية

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جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عزمها تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون.

وقالت المفوضية، في منشور بمناسبة عيد الفطر، أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل الجهود لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

وعلى صعيد متصل، دعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المواطنين الليبيين إلى التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

وأكدت اللجنة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه يمكن للناخبين التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني.