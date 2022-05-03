مواجهة فياريال تكتب إنجازا جديدا لـ صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيل مباراة فيالريال في اللقاء المقام على ملعب لاسيراميكا، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد محمد صلاح، في التشكيل الأساسي للريدز أمام فياريال ووفقا لموقع « transfermarkt» العالمي فتعد هذه المباراة رقم 500 للفرعون المصري منذ بداية مسيرته الكروية عبر بوابة المقاولون العرب وحتى التواجد في صفوف ليفربول الحالي.

وبدأ صلاح رحلته مع كرة القدم في صفوف في فريق المقاولون وشارك معه في 44 مباراة من موسم 2010 وحتى 2012، وبعدها احترف صلاح للدوري السويسري عن طريق بوابة بازل واستمر بين صفوفه سنتين ولعب معه 79 لقاء.

ومن ثم انتقل الفرعون المصري إلى تشيلسي الإنجليزي في موسم 2015 وشارك معه في 19 مواجهة، ولم يجد صلاح الفرصة الكبرى لتحقيق ذاته في البلوز وقرر الخروج إعارة لفريق فيورينتينا الإيطالي الذي شارك معه في 26 لقاء.

وفي موسم 2016 قرر صلاح الانتقال إلى روما الإيطالي ليلعب بين صفوفه 83 مباراة، وبعدها ينتقل إلى ليفربول الذي كتب العديد من الأرقام القياسية معه وشارك في 249 مباراة.