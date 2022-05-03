اتحاد الصناعات النمساوي يحذر من عواقب الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي

حذر اتحاد الصناعات النمساوي، من عواقب الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للاتحاد كريستوف نويماير، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "الحظر المرتقب للنفط الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي قد تكون له عواقب اقتصادية وخيمة"، موضحا أن التخلص الأوروبي من النفط الروسي ليس سوى البداية لأزمات اقتصادية خطيرة.

وأضاف أنه قد يمكن استبدال الفحم والنفط من روسيا بإمدادات من دول أخرى، لكن هذا سوف يتسبب في تكاليف اقتصادية أعلى، بينما الغاز من الصعب للغاية تدبير مورد بديل له.

وشدد نويماير على أنه لا يوجد بديل لروسيا عندما يتعلق الأمر بالغاز، لافتا إلى أن هذه "الحقيقة المؤلمة" يجب أن ندركها جميعًا، على حد تعبيره.

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعتزم تقديم اقتراحها لمجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بحلول يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير، على أن تشمل حزمة العقوبات السادسة حظرا للنفط.