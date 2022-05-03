شولتس يدافع عن سياساته تجاه أوكرانيا ويخاطب بوتين: أوقف القتل



دافع المستشار الألمانى شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".

وقال شولتس لقناة "زد دي إف" التلفزيونية: "لقد قررت دائماً بشكل سريع، مع الجميع، التنسيق مع الحلفاء"، مضيفاً أن استراتيجيته الثابتة، هي أن تتصرف ألمانيا "بحكمة وبعقل واضح".

وشدد شولتس على أن المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها ألمانيا والدول الأخرى ساهمت في النجاحات التي حققها الجيش الأوكراني، الذي قال إنه "قادر الآن على الصمود لفترة طويلة ضد مثل هذا الخصم العتيد". وقال شولتس إن ألمانيا ستواصل دعم الجيش الأوكراني في هذا الشأن.

"أوقف القتل الذي لا معنى له!"

ودعا المستشار الألماني مجدداً اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه العدوانية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس في أعقاب المشاورات الحكومية الدولية بين ألمانيا والهند في برلين: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له، اسحب قواتك من أوكرانيا". وأضاف شولتس: "إننا نتفق على أنه يجب عدم تغيير الحدود