اتحاد الصناعات: 25% زيادة في مبيعات قطاع الجلود خلال أبريل الماضي استعدادا لعيد الفطر

قال عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أسامة الطوخي، إن إجمالي مبيعات قطاع الجلود شهدت زيادة كبيرة، خلال شهر أبريل الماضي، والذي تزامن مع شهر رمضان، وذلك بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

وأضاف الطوخي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حركة الشراء نشطت تزامنا مع الاستعداد لعيد الفطر المبارك، ما انعكس إيجابيا على السوق المحلي الذي شهد رواجا.

وذكر أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن السوق شهد إقبالا على الشراء من جميع الفئات، وفي المقدمة الأحذية والحقائب، مضيفا أن أغلب المنتجات التي تعرض محلية الصنع.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار في بعض الأنواع يعود إلى ارتفاع الخامات والشحن منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أن صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية قد زادت إلى 26 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022، مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22%.

وتدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مقترحا بتأسيس شركة مساهمة؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة في القطاع؛ إسهاما في تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا.

وأعلن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2021 بنحو 66.1% لتسجل ما قيمته 86.1 مليون دولار، مقابل 52.8 مليون دولار خلال 2020، ويحتل "السودان" المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.