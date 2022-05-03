محاولة إيجاد توازن بين العمل والحياة قد تبدو وكأنها لعبة محصلتها صفر، ونقدم فيها التضحيات دائمًا، لكن هل هناك بديل؟ هذا السؤال ورد في أحدث تقارير مجلة سيكولوجي توداي المتخصصة في الصحة النفسية، والذي يتحدث عن المشاكل الناتجة عن محاولة الناس خلق نوع من التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية.

ويقول الدكتور ستيوارت فريدمان، أخصائي علم النفس التنظيمي بكلية وارتون للأعمال: "يشير ما يقرب من 30 عامًا من البحث إلى أنه لا يتعين علينا التضحية بالأشياء التي تهمنا كثيرًا في حياتنا الشخصية من أجل تحقيق النجاح في حياتنا المهنية، توصلت دراساتنا إلى أنه من المرجح أن نكون ناجحين، ونؤدي أداءً أفضل، ونشعر بقدر أقل من التوتر، ونكون أكثر انسجامًا عندما نكون قادرين على دمج الجوانب الرئيسية الأربعة في حياتنا -حياتنا المهنية-، وعائلتنا ومجتمعنا وأنفسنا (العقل والجسد والروح) حتى تكون الحياة أفضل في كل مجال من هذه المجالات".

اقترح ستيوارت أنه بدلا من السعي لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، فإننا بدلا من ذلك نبحث عن "المكاسب الرباعية" التي تفيد وتثري أنفسنا وعائلتنا ومجتمعنا وعملنا، لأن رؤية أن هذه المجالات مترابطة يجعل من الأرجح وجود إمكانيات لإثراء جميع هذه الجوانب، بدلا من افتراض أن المرء يجب أن يضحي دائمًا.

ويضع ستيوارت، بعض النصائح لكي يحاول الفرد الحصول على هذا المزج في حياته، فيقول إن خلق المزيد من الانسجام والاتصال في الأجزاء المختلفة من حياة الفرد يبدأ بالحقيقة حول قيمة ورؤية الفرد لنفسه، ويتطلب الأمر النظر إلى قائمة أولوياتك وطرح أسئلة عن ما الذي تهتم به أكثر؟ ما الذي تريده بشكل أكبر؟ وما التأثير الذي تحدثه؟ وما الذي تتركه لك ولمن حولك؟.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي التعبير عن قيمك ورؤيتك ثم مشاركتها مع الآخرين إلى إنشاء الأساس لاتخاذ إجراءات هادفة ومثمرة، يمكن أيضًا أن يولد المزيد من الدعم، حيث يفهم الآخرون ما أنت بصدده ويرون كيف سيستفيدون من وجودك ويقدرون مجهودك".

واستكمل: "اعترف واحترم نفسك والآخرين كشخص لديه مسؤوليات متعددة، اسأل نفسك لماذا تهمك جوانب الحياة الأربعة ومن هم الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك ولماذا هم مهمون وكيف تتلاءم مع قيمك ورؤيتك لنفسك وحياتك بدلا من افتراض أنك تعرف ما يتوقعه الآخرون منك، تحدث معهم حول ما يحتاجون إليه بالفعل، وبعد ذلك تكون قادرًا على الاستماع والاستفسار ومساعدة الآخرين على الشعور بالراحة في إخبارك بما يحتاجون إليه منك، وكذلك التعبير عما تحتاجه منهم".

كما أكد أهمية التفكير المستمر والتجريب في نظام الحياة الذي يعيشه الفرد، لكي يتلاءم ويكون مرنا مع متغيرات حياته، لأن ذلك يمكن أن يمنح الفرد شعور بثقة أكبر بشأن تجربة شيء جديد، التجربة والتفكير لهما دور أساسي.

وفي هذا السياق يأتي دور تقبل النفس كما هي كأحد الحلول المهمة لعدم جلد الذات عندما لا يستطيع الفرد تلبية كل ما يحتاجه، وتابع: يبدو أن قبول حقيقة حياتك يجب أن يكون سهلا بدرجة كافية، والفشل في التواصل مع الواقع يؤدي لإنكار أمور مهمة تسلب الإنسان راحته، بحسب ما ورد في تقرير لمجلة inc الأمريكية.

ويكون على رأس النصائح النفسية الموجهة للفرد أن يتقبل ذاته كما هي ويعلم جيدا أن بها نواقص وعيوب، وأنه لا يستطيع تحقيق جميع التوازنات التي يريدها، ولا يجب أن يدع الفرد المخاوف تعيق التفكير تجاه ذاته، خاصة المخاوف مما يعتقده الآخرون وانتقاداتهم، لأن التحديات التي تصيبنا بالإخفاق أحيانا، هي جزء من مسيرة الحياة، هي أسلوب من أساليب الحياة، وعلى الإنسان التعلم كيف يواكبها.