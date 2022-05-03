 المغرب: تأجيل مهرجان السينما بأكادير بسب الإجراءات المرتبطة بكورونا - بوابة الشروق
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المغرب: تأجيل مهرجان السينما بأكادير بسب الإجراءات المرتبطة بكورونا

علم المغرب
علم المغرب
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 3:38 م

قررت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بمدينة أكادير المغربية، تأجيل الدورة الثامنة عشرة إلى موعد لاحق؛ وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، في بيان اليوم، أنه كان من المقرر تنظيم المهرجان خلال الفترة ما بين 16 و21 مايو الجاري، وأنه تم تأجيلها إلى الفترة ما بين 13 و18 يونيو 2022.

يذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة والأفلام الطويلة والقصيرة المرتبطة بالهجرة، كما اختار أفلاما أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.


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