صحف قومية: حرص الرئيس السيسي على مشاركة أسر الشهداء فرحة العيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها

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اهتمت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء بالدلالات الكثيرة والواضحة لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم على مشاركة أسر الشهداء فرحة عيد الفطر المبارك.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي حملت عنوان "أبناء الشهداء في القلب والعين" - إن من بين الدلالات أن أبناء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى الوطن ومن أجل أن ينعم بالأمن والاستقرار، هم في قلب وعين الرئيس وأن مصر لا تنسى أبناءها.. وأن ابن الشهيد هو ابن لكل المصريين.. وأن الرئيس نفسه هو الذي يحتفي بهم ويشاركهم فرحة العيد.. وأن الرئيس نفسه هو الذي يفرح معهم ويسعد بهم.. وهو أب لكل المصريين".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعامل الرئيس بروح الأب الحنون واحتفاله بعيد الفطر بين أبناء وأسر الشهداء جسدت بجلاء حنان وحب الرئيس لأبناء الوطن الأبرار وأن مصر الكبيرة.. مصر الوطن الغالي.. أسرة واحدة.. يسودها الحب والإخاء.. ودفء الأسرة.

ووجهت الصحيفة تحية لكل شهداء مصر الأبرار وأبناء الوطن والأوفياء، ولروح الشهداء الأبطال الذين دافعوا عن كل ذرة من تراب هذا الوطن الغالي.. وضحوا بالدم والروح من أجل أن تبقى رايات مصر عالية خفاقة بين العالمين.. ومن أجل أن ينعم الجميع في أرض الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.. ومن أجل ان تنطلق المشروعات القومية والتنموية في كل شبر من أرض مصرنا الغالية.