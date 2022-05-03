طالبان تصدر أوامر شفهية بوقف إصدار تراخيص القيادة للنساء

طلب مسئولون في حركة طالبان في هرات، أكثر مدن أفغانستان تقدّما، من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء.

وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات، جان آغا أشاكزاي، الذي يشرف على مدارس تعليم القيادة: "تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء.. لكن لم نتلق تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المحافظة نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي أمر رسمي.

وامتنعت طالبان إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.

وقالت مدربة القيادة عديلة عديل (29 عاماً) إن طالبان تريد أن لا يحصل الجيل المقبل على فرص أمهاتهن.

وأضافت: "طُلب منا عدم إعطاء دروس في القيادة وعدم إصدار تراخيص".

وتقدمت زينب محسني (26 عاماً)، مؤخرًا، بطلب للحصول على ترخيص، لأنها تعتبر أن النساء يشعرن بالأمان في سياراتهن أكثر من سيارات الأجرة التي يقودها رجال.

وترى الشابة أنّ الإجراء الجديد يعدّ علامة إضافية على أن النظام الجديد لن يتوقف عن منع النساء الأفغانيات من التمتع بالحقوق القليلة المتبقية لهن.

وأفغانستان بلد محافظ جداً، لكن ليس نادرا أن تقود النساء في المدن الكبرى، وبينها هرات في الشمال الغربي، التي لطالما اعتُبرت تقدمية نسبيًا مقارنة بباقي أنحاء البلاد.

واستولت طالبان على الحكم في أغسطس الماضي، ووعدت بنظام أكثر مرونة مما كان عليه أثناء فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، والتي تميزت بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنها قيدت بشكل متزايد حقوق الأفغان، لاسيما النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس الثانوية وشغل العديد من الوظائف الحكومية.