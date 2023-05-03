الصين ترسل طائرات مسيرة تحلق حول تايوان في أسلوب مراقبة جديد



أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الصيني أرسل طائرة مسيرة لتحلق حول تايوان للمرة الثانية خلال أسبوع، مما يشير إلى أسلوب مراقبة جديد في الوقت الذى مازالت فيه التوترات محتدمة عبر المضيق.

وأرسل جيش التحرير الشعبي الصيني طائرة مسيرة طراز "بي زد كيه – 005" وهي طائرة استطلاع جوي بعيدة المدى بدون طيار، حول أماكن كثيرة من منطقة تحديد الدفاع الجوي الحساسة في الجزيرة، وفقا لمسارات الرحلة التي أصدرتها وزارة الدفاع التايوانية.

وحلقت الطائرة المسيرة من الشمال وحول الجانب الشرقي من المنطقة، بحسب مسارات الطائرة، قبل أن تتحول جنوبا ثم تعاود تحليقها غربا، لتحلق فوق الكثير من مناطق تايوان.

وقالت وزارة الدفاع إن الرحلة تمت في وقت ما في خلال الأربع والعشرين ساعة التي انتهت فى السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وبدا أن الواقعة هي المرة الثانية التي يسير فيها جيش التحرير الشعبي طائرة مسيرة عسكرية بهذا النوع من المسار الدائري حول تايوان، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع..

وقال نائب مدير عام مكتب الأمن الوطني التايواني، تشين تشين-كوانج، اليوم الأربعاء ردا على أسئلة من نواب برلمانيين، إن المكتب يتابع مسألة الطائرة المسيرة عن كثب.