قال المتحدث باسم حزب "الجبهة الوطنية" الحاكم السابق في زامبيا رفائيل ناكاسيندا، إن الشرطة الزامبية حاصرت منزل الرئيس الزامبي السابق إدجار لونجو، وطلبت الدخول لتفتيشه.

وأضاف رفائيل ناكاسيندا، وهو أيضا نائب سابق بالبرلمان، في تعليقات بثت على إذاعة "هوت إف إم" ومقرها العاصمة لوساكا، اليوم الأربعاء: "استيقظنا على صدمة وقحة عندما حاصرت كتيبة من رجال الشرطة منزل الرئيس السابق، وأصروا على رغبتهم في الدخول لتفتيش المبنى"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي التعليق على الفور عندما تم الاتصال به عبر الهاتف، وقال إنه يريد الإلمام بالتفاصيل الكاملة أولا.

وكان لونجو وحزبه "الجبهة الوطنية" قد فقد السلطة أمام هاكايندي هيشيليما وحزبه "الحزب المتحد للتنمية الوطنية" في الانتخابات التي جرت في أغسطس 2021.