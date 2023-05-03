محاولات مكثفة في الأهلي لتجهيز ياسر وديانج أمام بيراميدز

يبذل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة محاولات مكثفة خلال الوقت الحالي، من أجل تجهيز الثنائي المصاب، ياسر إبراهيم وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول، نظرًا لحاجة الفريق إليهما في مواجهة الغد.

ويفتقد الأهلي في خط الدفاع لرامي ربيعة بسبب إصابة على مستوى الكتف، فيما يفتقد في خط الوسط لعمرو السولية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، مما يجعل كولر في حاجة تامة للثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج.

وسيخضع الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج لفحص طبي مع بداية المران قبل الأخير للأهلي في أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء، لتحديد موقفهما من المشاركة في مباراة السوبر أمام بيراميدز.

ويختتم فريق الأهلي مساء غدٍ الخميس استعداداته لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس السوبر، إذ يخوض لاعبوه حصة تدريبية أخيرة على ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المواجهة، وسيتم السماح بحضور وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى منه.

كذلك سيعقد السويسري مارسيل كولر رفقة قائد الأهلي مؤتمرًا صحفيًا مساء غدٍ، للحديث عن مواجهة بيراميدز وتفاصيل تلك المواجهة، وهو ما سيفعله أيضًا جايمي باتشيكو، مع أحد لاعبي الفريق الحاصل على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام الموسم الماضي.