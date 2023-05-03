دراسة: الكيتو يزيد العرضة للوفاة المبكرة بنسبة 28%

يحظى نظام كيتو الغذائي بشعبية واسعة خاصة بعد اتباع المشاهير له، بينما في المقابل يتم التعامل مع النشويات كالعدو الأول للأشخاص الراغبين بتقليل الوزن ولكن دراسة حديثة مشتركة بين أشهر الجامعات حول العالم تؤكد أن أي نظام غذائي معتمد على النشويات سواء كان صحي أو غير صحي يكون أقل تسببا بأسباب الوفاة المبكرة من الأنظمة المعتمدة على الدهون والبروتين وتقليل النشويات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن دراسة مشتركة بين 8 جامعات أبرزهم كمبردج وهارفارد، وماساتشوستس تابعت أكثر من 371 ألف شخص بين سن الـ50 والـ70، وتحليل 124 طعامًا يواظبون عليه لمعرفة السكريات أم الدهون أخطر علي الصحة.

ووجد الفريق أن مسبب الوفيات تزيد بين قليلي أكل النشويات من متبعي أنظمة على غرار كيتو تبلغ بين 28٪ و38٪ من الزيادة.

وأضافت الدراسة أن نسب إنخفاض الوفيات بين كثيري تناول النشويات تتراوح بين ٢٢٪ ل٣٤٪.

وتابعت الدراسة، أن الارتفاع بنسب الوفيات سمة مشتركة بين قليلي أكل النشويات سواء كانوا على نظام صحي من البروتين أو نظام غير صحي من الدهون المشبعة.

وأوضحت الدراسة، أن أقل معدل ارتفاع بالوفيات بين متناولي الدهون هو ما ظهر لدي متبعي كيتو باحتمال وفاة مبكرة 28٪.

ويذكر أن عدد من الدراسات السابقة أفاد من قبل بخطورة التقليل الحاد للنشويات من التغذية اليومية، وذلك رغم ترجيح دراسات أخرى لكون الدهون مصدر طاقة أكثر فائدة من النشويات.