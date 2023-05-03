 رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل الماضي - بوابة الشروق
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رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل الماضي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:33 ص

كرم المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بالجهاز عن شهر أبريل، وذلك برعاية وحضور المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، انطلاقا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصاً على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى تكريم المهندسة رشا محمد ماهر، والمهندسة شيرين عصام الدين، بإدارة التراخيص بجهاز المدينة كموظفتين مثاليتين عن شهر أبريل 2023، مؤكداً أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وأضاف أن التكريم للموظف المثالي سيكون شهرياً بشكل دوري ليكون حافزاً للعاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالي المدينة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، والارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وجعل مدينة القاهرة الجديدة في مقدمة المدن الجديدة دائماً.

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