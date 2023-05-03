ضياء رشوان عن انطلاق الحوار الوطني: كافة القضايا مطروحة للنقاش

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية للحوار مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.



تابع خلال حواره إلى برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن غدًا مجرد إعلان عن بدء الحوار الوطني في أرض المعارض في مدينة نصر وتم إختيار هذا الموقع لأسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي من الحضور، مشيرًا إلى أن لجان الحوار ستعقد بالتوازي في مقر مركز المؤتمرات بأرض المعارض.

أضاف: "غدًا سيكون افتتاح يليق بهذا البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبير يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخصيات عامة ومفرج عنهم من السجون سيلقون كلمات ولن يحضروا فقط"، مستكملًا: "يأتي ذلك بالاضافة لعرض لمقرري العموم للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للاحزاب السياسية الرئيسية لتتلوا الكلمات الافتتاحية".

كشف أن هناك كلمات مستقلة من شخصيات كبيرة أهمها عمرو موسى وحمدين صباحي والدكتور حسام بدراوي، حيث سيلقون كلمات ضمن عشرين كلمة أخرى تعكس كل كامل الطيف السياسي والعمل الأهلي، وسيتم إذاعة الحوار على الهواء بحضور وجوه كثيرة غابت عن الصحف والإعلام لسنوات طويلة، وبحضور 800 شخص".

لفت "رشوان"، إلى أنه بعد الجلسة الافتتاحية لن تبدأ الجلسات على الفور وسوف تكون هناك فترة أسبوع بين الجلسة الافتتاحية وبين الجلسات اللاحقة".

عن القضايا الهامة التي ستخضع للنقاشات، قال: "كافة القضايا ستكون مطروحة للنقاش حتى في مجال حقوق الإنسان بكل مايشمله بما فيها مسألة التعذيب كنص دستوري جرمه الدستور وهي جريمة لاتسقط بالتقادم، والجزء السياسي مترابط بشكل كبير مع الاقتصاد لأن إدارة الاقتصاد يخضع لادارة سياسية".