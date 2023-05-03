المهن الموسيقية: نطالب باعتذار صناع مسلسل الأجهر

عبر محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن استياءه من صناع مسلسل "الأجهر"، بطولة الفنان عمرو سعد، وذلك عقب عرض إحدى المشاهد في المسلسل أثار للكثير من الهجوم من الموسيقين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إحدى المشاهد في مسلسل "الأجهر"، كانت بها سخرية من الموسيقيين، وهي كالآتي: "أبوكي فاكر أنه موسيقار الأجيال وهو آلاتي داير يشحت".

وأشار إلى مهنة الموسيقي ليست أمرًا معيبًا، متابعًا "الموسيقار له فنه.. ولابد من إحترامه.. وإحترام كرامة المهنة".

وطالب باعتذار طاقم عمل مسلسل "الأجهر"، وصناعه، متابعا "نحن نطالب الإعتذار من صناع العمل والقائمين عليه.. ولا نحتاج أعتذار من الفنان عمرو سعد لأنه يجسد الدور وليس له علاقة بكتابة الحوار".

وعلق على أزمة الفنانة أصالة على هجوم الجمهور على الفنانة أصالة وإصراره بإلغاء حفلها، عقب تصريحاتها الأخيرة وإنكارها لدور مصر في مشوارها الفني، قائلًا "واجب على الفنان مراعاه تصاريحه الذي يدلي بها.. وهي أعتذرت ولكن الموضوع يرجع لجمهورها إذا يقبل إعتذارها من عدمه".