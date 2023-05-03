حسام بدراوي: الدولة تحتاج إلى حكم قوي وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية

حذر حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، من مخاطر تطبيق الديمقراطية في مناخ غير مستقر، لا سيما حال وجود الفقر والجهل.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أن توجيه الرأي العام قبل الانتخابات بالتهديد والتخويف يؤثر على العملية الديمقراطية، مشددا ضرورة أن يكون النظام التعليمي مساهم في عملية الوعي.

ولفت إلى تنظيم الدستور، الحياة في الدولة ويتعاظم دوره كمرجعية حال وجود خلاف أو فترة الثورات التي تشهد قفزة لمن هو أعلى صوتا أو أكثر تنظيما.

وأوضح أن الدولة تحتاج إلى حكم قوي وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية، مؤكدا ضرورة ضمان عدم التحول إلى الديكتاتورية من خلال التداول السلمي للسلطة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.