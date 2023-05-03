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مجلس الوزراء الكويتي: إجراء انتخابات مجلس الأمة يوم 6 يونيو القادم

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:42 م

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء السادس من يونيو المقبل، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقرر المجلس، في اجتماع استثنائي عقده في قصر بيان اليوم، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها لمراعاة المصلحة العامة.

كان ولي العهد الكويتي أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة بعد انتقادات من المعارضة على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الشهر الماضي بعدم صحة إجراءات حل برلمان 2020 الذي أعقبه إجراء انتخابات برلمانية وتكوين برلمان جديد في شهر أكتوبر 2022 الذي تم حله بموجب حكم المحكمة الدستورية.


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