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يشهد شهر مايو، اقتراب فصل الصيف، وموسم الامتحانات، حيث الحاجة للمكيفات، والنوم الجيد، وفي ذلك تفيد دراسة حديثة بأن الاستفادة من هواء النافذة الطبيعي ليلا يقلل الشعور بالأرق ب١٧٪، مقارنة بالنوم بهواء المكيف أو المروحة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من الجامعة التقنية الدنماركية أجروا تجربة لأسبوعين على ٤٠ شخصا ب٢٩ غرفة لمعرفة الفرق بين فتح النافذة أم غلقها وتأثيره على كفاءة النوم.

ووجد الفريق أن ٨٧٪ استغرقوا بالنوم عند فتح النافذة، بينما استغرق ٧٠٪ فقط حين ناموا والنوافذ مغلقة.

كما أبدى النائمون تحت النوافذ المفتوحة كفاءة أعلى باختبارات التركيز مقارنة بمن يغلقون النوافذ دلالة على زيادة الاستفادة من النوم في نافذة مفتوحة.

ويقول البروفيسور بوفال ورغوكي مشرف الدراسة، إنه وفقا للنتائج فالتعرض لهواء النافذة أثناء النوم يزيد التركيز والاستيعاب والتفاعل.

ويذكر أن دراسة سابقة أفادت بأن النوم تحت النوافذ المفتوحة يقلل حالات الشخير أثناء النوم.

وينصح الفريق القائم بالدراسة في حالة الرغبة بالاستفادة من هواء النافذة دون الانزعاج من ضوء الشمس المبكر باستخدام أشياء عازلة للضوء مثل الشيش الخشبي.