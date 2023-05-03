ميناء دمياط يستقبل سفينة غاز لشحن 61 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا أكد فيه، على استقبال 13 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته عدد 11 سفينة، وبذلك يصل اجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 30 سفينة.

وأوضح البيان، أن من بين السفن الراسية في الميناء، ناقلة الغاز المسال FLEX) VIGILANT) والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 297 مترا، وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49476 طن، تشتمل على 5280 طن مولاس، و20792 طن يوريا، و390 طن بصل، و11033 طن كلينكر، و11981 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57029 طن، تشتمل على 3901 طن حديد، و 3775 طن ابلاكاش، و10443 طن خردة و 2110 زيت طعام، و26800 طن ذرة، و10000 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 811 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 655 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175274 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118029 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2711 طن قمح، متجهين إلى شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4602 شاحنة.