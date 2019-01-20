قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عدم تمكن لبنان من الاتفاق على رئيس جمهورية منتخب ورئيس وزراء «أمر محزن»، مشددًا على أن جميع الأطراف في بيروت مطالبة بالتوقف عن التدخلات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «القيادات المحلية والداخلية، عليها أن تعي أن القدر والمستقبل في يدها، وينبغي أن تسمو بمصالح لبنان عن مصالحها الضيقة تحديدًا».

وأكمل: «الجميع مطالب أن يعي أن المسئولية تجاه لبنان تسمو ترتفع عن المصالح لهذا الطرف أو ذاك»، مشيرًا إلى أن الاتفاق على رئيس للبنان أمر وارد في الفترة المقبلة.

ونوه أمين جامعة الدول العربية، أن الأزمة السودانية والأزمة الأوكرانية أخذت الكثير من التركيز العالمي، مشيرًا إلى أن المشكلات العالمية ضاغطة في الفترة الأخيرة.

وعن سبب تعرض المنطقة العربية للعديد من المشكلات كالفوضى والإرهاب، أرجع الأمر إلى تصدي الدول العربية للاستعمار الأوروبي وإنهائه على مدى 1000 عام، كما أن ثقافة المنطقة مختلفة تمامًا.

ولفت إلى أن المسئولين الأمريكيين والغربيين يستخدمون مصطلح «هذه قيمنا الديمقراطية والحرية وحق الاختيار والتصرف»، مضيفًا: «كلها قيم يضعونها لأنفسهم ويفرضونها لأنفسهم، لا تفرضوها على الآخرين بدعوى السيطرة والهيمنة عليهم».

وذكر أن الصين ترفض الأمر، لكن ذلك لا يعني أن بكين ليس لديها قيم، متسائلًا: «لكن أي قيم تتيح حق الاحتلال وسلب أراضي الغير من دولة محتلة؟ هل هذه في إطار القيم التي ينادي بها الغرب!».