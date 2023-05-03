رئيس حزب المحافظين: علينا وضع مصر وشعبها في مكانتها الطبيعية خلال الحوار

قال رئيس حزب المحافظين طلعت خليل، إن الحوار الدائر الآن لابد أن يكون بين سلطة ومعارضة تحمل كافة أوجه ما يتطلع إليه الشعب المصري، وأن ِيكون الأصل في الحوار هو المواطن المصري، وعلينا وضع مصر وشعبها في مكانتها الطبيعية خلال الحوار.

وأضاف رئيس الحزب -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني- أننا نؤمن بالحوار الوطني لأنه يفتح الطريق لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة تصان فيها الحقوق والحريات.

وتطرق إلى أن هناك أزمة اقتصادية جعلت جميع المواطنين يعانون من ضيق الرزق وقلة الموارد، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا بإصلاح سياسي تكون معه مجالس نيابية مختلفة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.

وأعرب عن أمله في أن يسفر الحوار عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.