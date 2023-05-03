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ارتفع سعر الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء.

وارتفع الين أمام الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 5 أيام إلى 75ر169 ين مقابل 11ر170 ين أمس، وأمام الدولار الأمريكي إلى 92ر135 ين مقابل 51ر135 ين أمس و80ر99 دولار كندي مقابل 18ر100 ين أمس.

وارتفعت العملة اليابانية أمام الفرنك السويسري إلى 57ر152 ين مقابل 82ر152 ين وأمام الدولار الأسترالي إلى 71ر96 ين 92ر90 ين أمس.

وأمام العملة الأوروبية الموحدة ارتفع سعر الين إلى 87ر149 ين مقابل 11ر150 ين أمس.

وإذا واصلت العملة اليابانية ارتفاعها، من المحتمل إيجاد مستوى مقاومة جديد عند 165 ين لكل جنيه إسترليني، و132 ين للدولار، و96 ين للدولار الكندي، و148 ين للفرنك السويسري، و87 ين للدولار الأسترالي، و145 لليورو.