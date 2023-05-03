جنوب سيناء تحصد 22 ميدالية متنوعة في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

حصدت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء، 22 ميدالية متنوعة بفعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضي لأبناء المحافظات الحدودية، والمقامة بمحافظة مطروح خلال الفترة من 27 أبريل الماضي حتى 3 مايو الجاري، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد مسعد وكيل المديرية.



وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن بعثة المديرية حصدت 22 ميدالية متنوعة بين ذهبية، وفضية، وبرونزية في ألعاب "الكاراتية كاتا وكوميتية، السباحة حرة و ظهر، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة، كرة اليد، تنس طاولة، كرة طائرة، شطرنج، الألعاب الإلكترونية، ألعاب قوى".



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له، أنه جرى تكريم الفرق الفائزة بسليمهم الميداليات ، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي.



ولفت إلى أن فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضي، جرى تنظيمها لأبناء المحافظات الحدودية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، مما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.



وأكد أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة، لإتاحة المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، طبقًا لبرنامج وزارة الشباب والرياضة.