جامعة العريش تفعل مبادرة الباحثة المصرية على مستوى الكليات

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اجتماع مع أعضاء فريق باحثات جامعة العريش والممثل لجميع كليات الجامعة.

حضر الاجتماع عدد من الباحثات والأكاديميات المتميزات في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك العلوم الأساسية، والطب، والعلوم الإنسانية. و تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في البحث العلمي والتأكيد على أهميتها في التقدم العلمي والتكنولوجي.

و أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة علي أن الجامعة بكلياتها المختلفة يتواجد بها العديد من القامات والكوادر العلمية الكبيرة والتي يمكنها إحداث الفارق مع الفرق البحثية بالجامعة والتي يمكنها المشاركة في العديد من المشاريع البحثية، وأكد على ضرورة تنشيط حركة البحث العلمي بشكل كبير داخل الكليات حتى يتسنى للجامعة الارتفاع في التصنيفات الدولية العالمية، وأن هذا لا يأتي إلا نتيجة جهود كبيرة تقوم بها الكليات ومن ضمنها البحث العلمي وذلك أيضًا اتساقا مع جهود التنمية الشاملة المصرية.

كما استعرض رئيس الجامعة عدد من الموضوعات التي يجب على الفرق البحثية العمل عليها من الآن مثل توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك فى إطار مبادرة "إتحضر للأخضر"، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمؤتمر المناخ COP 27 للتوجه نحو توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، بالإضافة إلى بناء نموذج ذكي لإدارة منظومة إنتاج الهيدروجين الاخضر بالشكل الأمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.