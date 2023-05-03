كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية مباراة السوبر المصري، التي ستقام الجمعة المقبل، بين النادي الأهلي وبيراميدز.

وقال أشرف صبحي في تصريحات نقلها مجلس أبو ظبي الرياضي: "مباراة كأس السوبر المصري تمثل دون شك أحد أهم المنافسات التي تحظى بالاهتمام والمتابعة الجماهيرية الكبيرة داخل مصر وخارجها، الأمر الذي يضفي كثيرًا من الاهتمام والشغف الجماهيري على تلك البطولة رغم كونها مباراة واحدة".

وأضاف: "استضافة الإمارات للمباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري على استاد محمد بن زايد تمثل دائماً إضافة كبيرة وهامة ليس فقط على مستوى الناديين وإنما أصبحت تمثل إضافة لجماهير كرة القدم المصرية الذين يتابعون المباراة من المدرجات مع أشقائهم من دولة الإمارات، وكذلك الملايين من المتابعين عبر الشاشات من مختلف القرى والمدن المصرية".

وأوضح: "الدولة المصرية شهدت أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة وتطوراً كبيراً على كافة المستويات والقطاعات وخاصة الرياضية منها وسواء على مستوى البنية الرياضية وهو ما أهلنا لاستضافة أكثر من 300 بطولة عالمية وقارية خلال آخر ثلاث سنوات فقط فضلاً عن الإنجازات التي تتحقق على أيدى أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية وفى جميع المنافسات القارية والعالمية".

وأكد أن كرة القدم دائماً وعلى مدار التاريخ ستظل لها أدوراً كبيرة في التقارب بين الشعوب وتعميق أواصر المحبة والتعاون بين الجميع وخاصة بين الأشقاء، متمنياً أن تخرج المباراة بالشكل الذي يتناسب وسمعة وريادة وجماهيرية كرة القدم المصرية وبما يليق بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين في مصر والإمارات في ظل القيادات السياسية الحكيمة والواعية والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.