الإفراج عن المدون الصيني الذي وثق بداية كوفيد- 19

أفرجت السلطات الصينية عن المدون فانج بين الذي تم القبض عليه في 2020 بسبب توثيق بدايات جائحة كوفيد- 19، لكن أشارت تقارير إلى أنه ممنوع من دخول بكين.

وتم الإفراج عن فانج بين يوم الأحد الماضي.

وذكرت إذاعة آسيا الحرة اليوم الأربعاء أن السلطات الصينية لا تريد أن يدخل مدينة ووهان أو العاصمة بكين حيث يحاول المدون 48 عاما، الإقامة مع أطفاله.

وتم احتجاز المدون بعد نشر مقاطع مصورة لحقائب وضع الجثث، ومستشفيات مكتظة في ووهان عبر الإنترنت.

وأعطت مقاطعه المصورة في 2020 العالم أول لمحة عن قوة الوباء، وقد صدر حكم بحقه بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة "إثارة الخلافات والاضطرابات".

وأشار نشطاء إلى أوجه تشابه مع قضية المحامية زانج زان -39 عاما-، والتي صدر ضدها حكم بالسجن أربع سنوات في ديسمبر 2020 على خلفية الإفادة بتفشي الفيروس.

وبحسب تقارير صحفية صدرت بعد القبض عليها في مايو 2020 دخلت المحامية إضرابا عن الطعام، مما أدى إلى إطعامها قسريا في بعض الأحيان وقد انخفض وزنها ليصبح 40 كيلوجراما.

وأخطرت الصين منظمة الصحة العالمية رسميا بوقوع حوالي 120 ألف وفاة بسبب الفيروس، نصفها تقريبا خلال الشتاء الماضي. ورغم ذلك تقدر تقارير أجنبية مختلفة حصيلة الوفيات في الصين بسبب الفيروس بمليون حالة وفاة.