 المتحدث باسم الرئيس التركي: اللقاء المقبل بين تركيا وروسيا وأوكرانيا مهم لتمديد اتفاقية الحبوب - بوابة الشروق
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المتحدث باسم الرئيس التركي: اللقاء المقبل بين تركيا وروسيا وأوكرانيا مهم لتمديد اتفاقية الحبوب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:05 م

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اللقاء المقبل بين مسئولي تركيا وروسيا وأوكرانيا الجمعة المقبلة "مهم" لتمديد اتفاقية الحبوب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن كالين القول إذا لم يتم التوصل لإجماع ربما تتوقف شحنات الحبوب في 18 مايو الجاري.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة تمديد اتفاقية ممر الحبوب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الدفاع خلوصي آكار.

ونقلت الأاناضول، عن آكار، القول إن المسئولين سوف يلتقون في اسطنبول بعد غد الجمعة.

وأضاف "آكار" أن أوكرانيا وروسيا تميلان نحو تمديد اتفاقية الحبوب.

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