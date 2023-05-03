 شعبة المصورين الصحفيين: النقابة ستتخذ إجراءات لتغطية جنازات المشاهير.. الأمر ماسأوي - بوابة الشروق
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شعبة المصورين الصحفيين: النقابة ستتخذ إجراءات لتغطية جنازات المشاهير.. الأمر ماسأوي

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:00 ص

أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن نقيب الصحفيين اتخاذ إجراءات فعلية تجاه مشاهد تصوير الجنازات الخاصة بالمشاهير، مشددًا على أنه ومن قبل حدوث الواقعة كان هناك حديث مع مجلس النقابة لوضع الضوابط لتغطية الجنازات ومشاهد العزاء ويكون هناك تدريب من قبل النقابة.

واوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك مناقشة في الاجتماع المقبل لنقابة الصحفيين لوضع الضوابط بخصوص أزمات التصوير في الجمازت، وسيكون هناك نقاش جاد وهذا الأمر ماسآوي، منوهًا بأنهم تحدثوا بشأن تنظيم دورات لتغطية الجنازات.

ونوة بأن الأزمات في تغطية الجنازات تشعر الصحفيين والمصوريين بالضيق، مؤكدًا أن خروج النعش هو المشهد الوحيد الواجب تصويره في الجنازات.

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