ضياء رشوان: عمرو موسى وحمدين صباحي ضمن المتحدثين بالجلسة الحوار الوطني الافتتاحية

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسة الافتتاحية الذي ستعقد غدًا مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE"، أن الجلسة الافتتاحية الذي ستعقد غدًا للحوار الوطني ستكون مجرد إعلان عن بدء الجلسات الحوار الوطني وسيتم عقدها في أرض المعارض في مدينة نصر وتم إختيار هذا الموقع لأسباب لوجستيه ولقربه الجغرافي من المواطنين.

وأوضح أن هناك إقبالًا كبيرًا من على حضور جلسات الحوار الوطني، موضحًا أنه سيحضر الحوار بعض القوي السياسية ورؤساء أحزاب وقيادات العمل الأهلي وشخوص عامة، وبعض المفرج عنهم وسيلقون بعض الكلمات خلال جلسات الحوار الوطني.

وتابع: "غدًا سيكون هناك دعوة تليق بهذا البلد وبالدعوة الذي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وسيشارك به جميع طوائف الشعب".

وأشار إلى أن عمرو موسي وحمدين الصباحي وحسام البدراوي ضمن المتحدثين في الجلسة من الاولى الحوار الوطني غدًا.