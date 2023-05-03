افتتاح مجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية العسيرات بقنا



واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة المنفذة، بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، حيث افتتح مجمع الخدمات الحكومية بقرية العسيرات، والذي أقيم علي مساحة ٤٦٠ مترا، ويتكون من ٣ طوابق تشمل (مركز تكنولوجى – سجل مدني – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين)، وسوف يخدم أكثر من ٤٠ ألف مواطن من أهالي القرية، ويساهم فى إنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، ويفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع محافظ قنا جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية العسيرات، والذي تم إنشائه علي مساحة ٢٠٠ متر تقريبا، ويتكون من طابقين ويضم عدة وحدات لتقديم الخدمات الزراعية لأهالي القرية.

وقال محافظ قنا، إنه تم إنشاء ١٩ مجمع للخدمات الزراعية فى الوحدات المحلية للقرى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة، تساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

كما تابع الداودي، إطلاق التيار الكهربائي من أحد محولات الكهرباء التي تم تنفيذها بقرية العسيرات ضمن المبادرة الرئاسية؛ تمهيدا لتوزيع التيار الكهربائي علي منازل القرية بشكل منتظم ومستقر، مشيدا بالدور الرائد لهذه المبادرة في الإرتقاء بمستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

واختتم محافظ قنا زيارته لمركز فرشوط بافتتاح التشغيل التجريبي لمركز شباب قرية العسيرات، والذي يقع على مساحة ١٨٠ مترا، ويتكون من طابقين ويضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، ومكتبة، وحمامات، منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة، ومزود برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكر أنه يجرى إنشاء وتطوير ٣٧ مركز شباب في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بهدف الاستفادة منها كمراكز خدمة مجتمعية للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.

وأكد على أهمية الدور الذى تقوم به هذه المراكز فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم فى تأهيلهم جسمانيا وبدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة فى التوسع فى تطوير مراكز الشباب، والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب؛ بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم.

وأكد محافظ قنا، على أهمية مبادرة الرئيس، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.