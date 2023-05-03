مستشار الرئيس الأوكراني: لم نهاجم الكرملين

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تنفذ أي هجمات على الكرملين بطائرات بدون طيار "درونز"، لأن ذلك "لن ينهي الحرب".

وأضاف بودلياك لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية، أن "الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية بإلحاق الهزيمة بقوات روسيا في أوكرانيا، سيؤدي في النهاية إلى انتصار كييف".

وأشار إلى أن الهجوم على أهداف مدنية في أي بلد سيكون عملاً "إرهابياً"، مؤكداً أن "أوكرانيا لا تشارك في أعمال إرهابية".

وتابع: "نحن منخرطون في حرب دفاعية، لكن روسيا تضرب السكان المدنيين باستمرار".