الحبس لنجمة البوب التركية جولشان بسبب تصريح عن المدارس الدينية

صدر حكم ضد مغنية البوب التركية جولشان بالحبس لمدة عشرة شهور بسبب تصريح أدلت به على خشبة المسرح خلال حفلة عن المدارس الدينية في البلاد.

وأكد المحامي إيمري إميك، أن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء بحبس موكلته المغنية (46 عاما) على خلفية الإساءة إلى فئة من المجتمع. وتم تعليق الحكم لحين مراجعته.

وذكر إيمري أنه يعتزم الطعن على الحكم.

وتم توجيه الاتهام بحق جولشان بسبب تعليقات ساخرة أدلت بها في حفل غنائي في أبريل 2022، بشأن المدارس الدينية.

وكانت جولشان ذكرت أن "انحراف" أحد زملائها يعود إلى الفترة التي قضاها في مدرسة "إمام خطيب". ويذكر أن هذه المدارس الحكومية في تركيا تركز على التعليم الديني، ومن بين خريجيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت جولشان اعتذرت عن تصريحها عبر حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن التعليق كان "مزحة" ألقتها بين زملائها.