رئيس جامعة سوهاج يشارك في انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات أولى الجلسات الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022.

وجاء ذلك تحت رعاية الرئيس السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، والدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبمشاركة مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال رئيس الجامعة، إن الجلسة الافتتاحية بدأت بكلمة متلفزة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت غايات وأهداف الدعوة لهذا الحوار وتطلعات القيادة السياسية إلى المخرجات المرجوة منه.

وأكد أن دعوته للحوار الوطني تأتي من يقينه بأن الأمة المصرية تمتلك إمكانيات تتيح بدائل للتقدم في كل المجالات، خاصة في ظل تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، التي تمتلك من العقول وصدق النوايا وإرادة العمل.

وشدد عبد الخالق، أن انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، يشارك بها فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الموضوعات التى ستناقشها جلسات الحوار الوطني تنقسم إلى 3 محاور رئيسية، وهم الاقتصادي، والسياسي، والمجتمعي، ويندرج تحتها العديد من الملفات التى ستكون محل تشاور من جميع القوى المشاركة في الحوار الوطني.