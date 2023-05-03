 رئيس شئون الحرمين يؤكد بذل أقصى الجهود لتوزيع ماء زمزم بما يتواءم مع كثافة المعتمرين - بوابة الشروق
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رئيس شئون الحرمين يؤكد بذل أقصى الجهود لتوزيع ماء زمزم بما يتواءم مع كثافة المعتمرين

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 3:09 م
أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مواصلة بذل أقصى الجهود الميدانية لجودة توزيع ماء زمزم عبر مختلف نقاط التوزيع وضخ كميات كبيرة منه، بما يتواءم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين والزائرين والعمل على تطوير منظومة خدمات سقيا زمزم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال تفقد السديس اليوم الأربعاء، خدمات سقيا زمزم بالمسجد الحرام.

وأشار السديس إلى أن ما تشهده منظومة خدمات سقيا زمزم في الحرمين الشريفين هو نتاج دعم سخي وغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واهتمامهما بكل ما من شأنه تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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