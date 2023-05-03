عضو مجلس الصحفيين: مروج صورة ضحك الصحفية بجنازة الفنان مصطفى درويش «مغرض»

أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة أجرت تحقيق بمشاركة نقيب الصحفيين في واقعة جنازة الفنان مصطفى درويش في حضور الزميلة التي ظهرت في الصور المتداولة وهي تضحك، مشددًا على أن هذا الموقف كان عارض فقط وليس منطقي أن يحدث ابتسامة في هذا المشهد.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن دور النقابة تحري الحقيقية قبل إعلان أي موقف تجاه أي واقعة، مشددًا على أنه أطلع على الصورة المتداولة من جنازة الفنان مصطفى درويش واتضح أنها تعود لزميلة صحفية متدربة بجريدة خاصة، وتم استدعاء الصحفية للنقابة.

ونوة بأن الابتسامة من قبل الصحفية كانت موقف وتم اجتزاء جزء من ملابسها أثناء التصوير لمشهد الجنازة، موضحًا أن الابتسامة وارد أن تحدث في الجنازة أو أي عزاء وهذا الموقف من الممكن أن يحدث، مشددًا على أنه ليس من المنطقي أن تضحك وتبتسم في الجنازة

وأشار إلى أن الصورة المتداولة تم إقتطاعها من الفيديو، منوهًا بأنه يحاول الوصول لأول شخص اقتص الصورة من الفيديو وهو شخص مغرض تسبب في الإساءة للزميلة الصحفية، متابعًا: «الزميلة تعرضت لإساءة من قبل أكثر من فنان.. كتبوا تعليقات مسيئة للزميلة الصحفية».

وأردف بأن خالد البلشي نقيب الصحفيين وجه دعوى بمنع تغطية الجنازات وتغطيتها في نطاق محدود، كما أن النقابة بدأت في وضع ضوابط لتغطية الجنازات بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.