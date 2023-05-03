وزير الاقتصاد السلوفاكي: لا نشعر بالقلق إزاء موسم التدفئة المقبل

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قال وزير الاقتصاد السلوفاكي كاريل هيرمان للصحفيين، إن بلاده لاتشعر بالقلق إزاء موسم التدفئة المقبل مع الوضع في الاعتبار جاهزية احتياطيات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الانباء السلوفاكية تاسر.

ولدى سلوفاكيا حاليا احتياطيات غاز حجمها 2.5 مليار متر مكعب من الغاز، ويبلغ إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 5 مليار متر مكعب.

وقال وزير الاقتصاد أمس الثلاثاء للصحفيين، إن العقود من مصادر مختلفة سوف تغطي 70% من الإمدادات من شركة الغاز الرئيسية (إس بي بي).

وفي ظل وجود 50 % من احتياطيات شركة إس.بي.بي. قال مديرها التنفيذي ميروسلاف كولا إنه سوف يكون لديهم "إمدادات غاز فعلية تغطي ما يصل إلى 120% من الاستهلاك السنوي".

وأضاف كولا: "يمكننا تدبير أمرنا بدون الغاز الروسي تماما"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.