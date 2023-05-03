عشرات من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة عبر أوكرانيا الليلة الماضية

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قالت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية أطلقت مجددا أكثر من 24 هجوما بطائرات مسيرة عبر البلاد ليل الثلاثاء / الأربعاء.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأنه جرى إطلاق ما إجماليه 26 طائرة مسيرة من منطقة بريانسك والشاطئ الشرقي من بحر أزوف.

وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 21 من الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي استهدفت العاصفة كييف.

وقال أندريه رايكوفيتش حاكم كيروفوراد عبر تطبيق تليجرام، إن الهجمات ضربت أهدافا بينها منشأة تخزين نفط في المنطقة القريبة من العاصمة الإقليمية كروبيفنيتسكي.

وأضاف: "لم يكن هناك ضحايا، وتحركت كل أجهزة الطوارئ على وجه السرعة".

كما أن منطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة بشرق البلاد كانت هدف الهجمات.

وقالت السلطات المحلية، إنه جرى إسقاط سبعة صواريخ، ولكن أحدها دمر مبنى إداري وتسبب في حريق هناك.

وتحدث فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، عن هجومين بطائرتين مسيرتين.

وقال إن إحدى الطائرتين تم إسقاطها، بينما أصابت الثانية منزلا سكنيا.

وكتب كيم عبر "تليجرام"، أن الحريق تم إخماده بسرعة ولم يكن هناك ضحايا.