محمد زكريا محي الدين يكتب: أزمة الإنتاج ونظام التسجيل المسبق للشحنات

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع له يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، مما يسهم في عملية الإسراع من وتيرة الافراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة المجلس بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI موضحاً انه تم التنويه إلى ان قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس الحالي تصل إلى 5.3 مليار دولار.

وحيث إن هذا النظام يهدف إلى تقليل زمن الإفراج عن الشحنات ونظراً لاهمية نظام التشغيل ACI نتوجه ببعض التساؤلات، عن الفائدة والعائد من هذه المنظومة مع ظهور وتواجد مشكلات عند التعامل معها.

فالغرض من هذه المنظومة هو الإعلان مسبقاً عن الشحنات الواردة لتسريع عملية الإفراج الجمركي عند ورورد الشحنات للموانئ، فضلاً عن أنه تحت نظام الإفراج المُسبق يتم الانتهاء من الإجراءات بعد رفع المستند والتوقيع عليه.

ولكن حين ورود الرسائل على الطبيعة ظهرت بعض المشكلات والشكاوى منها:

- مواجهة صعوبة في إصدار ACID للشحنات الواردة من مواد خام ومستلزمات انتاج لوجود تحديثات جديدة تتطلب الموافقة والعرض على وزارة التجارة قبل إتمام إصدار ACID # مما يؤدي إلى زيادة الفترة الزمنية للاستيراد وتعطل عملية الانتاج بالمصانع نتيجة لتأخر خامات الانتاج، مع إلزام المستوردين بإصدار الاعتمادات المستندية لبعض المواد الخام والتي كان من المفترض أن يتم إعفاؤها نظراً لأنها من مستلزمات الإنتاج.

- يتم إعادة إجراء الإفراج الجمركي وعمل عروض جديدة بالكامل وذلك بالرغم من مطابقة المشمول على الطبيعة بما هو مدون بالأوراق المرفقة بالشهادة، مما يعني أن إجراءات الرسالة الجمركية الواحدة تتم مرتين بأسلوبين مختلفين على نفس المستندات المقدمهً والمشمول الجمركي.

مما يؤدي إلى تكدس الحاويات والتأخر في الافراج عنها وتحمل المستورد لمصاريف وغرامات تأخير وارضيات نتيجة لأنه يتم عمل عروض استيفاء جهات من قِبل المثمنين دون وجود أي سند.

- كما صدرت تعليمات جديدة للخطوط الملاحية مفادها عدم السماح لهذه الخطوط بإضافة المنافيست الخاص بالمشحونات على النافذة MTS الا عند وصول البواخر الى الموانئ المصرية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخير البدء والسير في إجراءات الافراج الجمركي وهو ما يتنافى تماماً مع الغرض الذي انشئ من اجله نظام الافراج المسبق للشحنات ACI والذي يهدف وكما سبق وان ذكرنا هو السير والبدء في إجراءات الافراج قبل وصول الشحنة إلى مصر ومن ثم تقليل زمن الإفراج الجمركي.

- تعدد الإجراءات الجمركية وجهات العرض عند سحب العينات حيث يتم سحب أكثر من عينة للتشغيلة الواحدة مع كل شحنة لنفس الصنف من نفس المورد لتحليلها، مع تأخر ورود نتائج تحليل هذه العينات وخاصة المواد الكيميائية مما يحمل المستورد الكثير من الوقت والمال للافراج عن بضاعته.

كذلك من خلال التعامل على منصة نافذة نجد صعوبة في ادراج الشحنات القادمة من أكثر من مورد في نفس الحاوية لمستورد واحد (Consolidation) برقم مسبق حيث انه يتسنى ازالة مصدر من الحاوية مع عدم القدرة على إضافة مصدر آخر.. فلابد أن يسمح بالتعديل على نظام نافذة باضافة او ازالة المورد لنفس الشحنة المجمعة والقادمة لمستورد واحد بنفس رقم الموافقة المسبقة (ACID) على ان يتم اعادة التقييم النهائي للشحنة وتاكيد نفس رقم الموافقة من عدمه مع اخر تحديث يتم على المنصة بخصوص هذه الشحنة، بما لا يتعارض مع السياق والهدف المنشود من تطبيق المنظومة.

بالاضافة لكل ما سبق توجد أيضا تكلفة التعامل مع المورد الأجنبي على «cargo x»، فهي مغالى فيها، ويتم سدادها في الخارج وبعد ذلك يتم تحميلها للمستورد من ضمن تكلفة استيراد المنتج.

فمثل هذه المصاريف تسدد للخارج وليس لها أي عائد في مصر، والمستورد في النهاية هو من يدفع الثمن ويتحمل أي مصاريف ناتجة عن مثل هذه الاجراءات.

فبالتالي ونظراً لما سبق فالمصانع المنتجة مازالت تعاني من تدبير احتياجاتها من الخامات وذلك لصعوبة التدبير العملة الأجنبية بالإضافة إلى أن نظام الإفراج المسبق للشحنات والذي لم يحقق غرضه من تسريع وتسهيل إجراءات الإفراج بل عطلها.