رأى الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، أن الحوار الوطني انفراجة سياسية، وهناك تفاعلت بين الأحزاب السياسية والأجندة متعددة والأهم عنوان التكاتف لتجاوز الأمر والفترة الحالية، متابعًا: «أزمة المحبوسين احتياطيًا وقضايا الرأي لا بد أن تنتهي».

وأضاف «عادل»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، الثلاثاء: لا بد من أن يكون هناك تشريع جديد في ما يتعلق بفكرة إبداء الرأي والحرية ليكون لهم أمل جديد، وأن ننطلق من شرعية القوة التي احتجنا لها في مواجهة الإرهاب ونعتمد على قوة الشرعية والتعاون مع المواطنين.

وأشار إلى ضرورة أن يكون الحوار الوطني فرصة للانتقال من مرحلة لمرحلة، قائلا: «مهمتنا الإصلاح السياسي ورفع المعاناة عن الشعب، والسياسة من النقطة الأولى هي الحوار ولا يوجد سياسي مختلف مع هذا الأسلوب»، مشددًا على أن التشريعات المتعلقة بقوانين إبداء الرأي والحريات والاقتصاد وغلاء المعيشة هي أجندته في الحوار الوطني.