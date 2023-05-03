التنمية المحلية تطرح رقم ساخن لمبادرة «صوتك مسموع» للرد على استفسارات المواطنين

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة "صورة مسموع" التابعة للوزارة على رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالي، وذلك لأسباب فنية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق، خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام الموبايل التالية (01103111761 - 01103111762) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية.

فيما أكدت مبادرة وزارة التنمية المحلية، أنه يتم عبر "صوتك مسموع"، استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.