قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن قضايا الأسرة والزيادة السكانية؛ على رأس اهتمامات لجان المحور المجتمعي؛ مؤكدًا أن تلك الازمات تمس قطاعات واسعة من الشعب المصري؛ لا النخب فقط.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية الأولى، على هامش الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الفن والدراما لهم دور في تشكيل الرأي العام؛ متابعًا: «الآن المجتمع يدرك الصعاب التي تواجه الأسرة المصرية.. وهذا سيسهل طرح الأزمة وبلورة الحلول لها».

وتوقع أن يحجز الملف السكاني اهتماما في الحلول التي ستقدم لأمانة الحوار الوطني؛ ومن ثم لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن ملف المحور المجتمعي؛ يختلف عن المحورين الاقتصادي والسياسي؛ قائلا: «لدينا 6 لجان وهم التعليم والصحة والأسرة والشباب والسكان والهوية المصرية، وكل لجنة بها نخبة من الخبراء المتخصصين في كل مجال، وبدأنا نتدرب على ترك مساحة لكل خبير في لجنته».

وأشار إلى تنحية الآراء الشخصية جانبًا؛ وترك الساحة للخبراء ومقررين اللجان والمقررين المساعدين؛ تأسيسا لمناخ من الشفافية والديموقراطية وتبادل الرأي.

وعن تأخير انطلاق الحوار الوطني؛ أبدى تفهمه لانطباع المواطن المصري بشأن تأخر انطلاق الجلسات العلنية؛ معللًا ذلك بالتحضير وبناء اللجان في ظل مناخ من الجهد والتنظيم.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عن كيفية تحديد المحاور والقضايا، أدارها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مع مقرري المحاور الرئيسية الثلاث (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء.

وشارك بالجلسة الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.