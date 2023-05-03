 الحوار المجتمعي.. خالد عبد العزيز: المواطن بات يدرك خطورة قضايا الأسرة والزيادة السكانية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مايو 2023 7:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الحوار المجتمعي.. خالد عبد العزيز: المواطن بات يدرك خطورة قضايا الأسرة والزيادة السكانية

تصوير أحمد عبد الفتاح
تصوير أحمد عبد الفتاح

نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 7:40 م

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن قضايا الأسرة والزيادة السكانية؛ على رأس اهتمامات لجان المحور المجتمعي؛ مؤكدًا أن تلك الازمات تمس قطاعات واسعة من الشعب المصري؛ لا النخب فقط.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية الأولى، على هامش الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الفن والدراما لهم دور في تشكيل الرأي العام؛ متابعًا: «الآن المجتمع يدرك الصعاب التي تواجه الأسرة المصرية.. وهذا سيسهل طرح الأزمة وبلورة الحلول لها».

وتوقع أن يحجز الملف السكاني اهتماما في الحلول التي ستقدم لأمانة الحوار الوطني؛ ومن ثم لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن ملف المحور المجتمعي؛ يختلف عن المحورين الاقتصادي والسياسي؛ قائلا: «لدينا 6 لجان وهم التعليم والصحة والأسرة والشباب والسكان والهوية المصرية، وكل لجنة بها نخبة من الخبراء المتخصصين في كل مجال، وبدأنا نتدرب على ترك مساحة لكل خبير في لجنته».

وأشار إلى تنحية الآراء الشخصية جانبًا؛ وترك الساحة للخبراء ومقررين اللجان والمقررين المساعدين؛ تأسيسا لمناخ من الشفافية والديموقراطية وتبادل الرأي.

وعن تأخير انطلاق الحوار الوطني؛ أبدى تفهمه لانطباع المواطن المصري بشأن تأخر انطلاق الجلسات العلنية؛ معللًا ذلك بالتحضير وبناء اللجان في ظل مناخ من الجهد والتنظيم.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عن كيفية تحديد المحاور والقضايا، أدارها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مع مقرري المحاور الرئيسية الثلاث (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء.

وشارك بالجلسة الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك