وزير الخارجية التركي: تركيا تغلق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى أرمينيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى أرمينيا.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، أن القرار جاء عقب الكشف عن نصب تذكاري في العاصمة الأرمينية يريفان لإحياء ذكرى "الإرهابيين" المرتبطين بالهجمات على مسئولين عثمانيين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت شركة "فلاي وان أرمينيا" أن تركيا أغلقت مجالها الجوي، السبت الماضي، أمام طائرات شركة الطيران منخفض التكلفة من دون سابق إنذار، وفقا لوكالة "أرمن برس" للأنباء.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أعلن، في مارس الماضي، أن بلاده وتركيا تعتزمان فتح المعابر الحدودية البرية بشكل دائم بينهما لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وأوضح ميرزويان أن الحدود البرية ستفتح مبدئيا فقط للدبلوماسيين ومواطني الدول الثالثة حتى بداية الموسم السياحي.

وأغلقت تركيا الحدود البرية من جانب واحد في عام 1993 دعما لأذربيجان. وأسفر إغلاق الحدود عن حدوث مشاكل اقتصادية خطيرة لأرمينيا، التي تواصل خوض صراع دموي مع أذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية.

وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية الرسمية في نهاية عام 2021.

وفي فبراير الماضي فتحت بوابة حدودية بين الدولتين الجارتين لأول مرة منذ 30 عاما للسماح بدخول شاحنات المساعدة الأرمينية لضحايا الزلازل المدمرة بجنوب تركيا.

وفي 14 يناير 2022 التقى ممثلون عن تركيا وأرمينيا في موسكو بهدف بناء علاقات دبلوماسية، وهي المحادثات الأولى من نوعها منذ عام 2009.